Анчелотти предположил, в каком клубе закончит карьеру

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался на тему своего будущего. По словам итальянца, он считает, что после ухода из стана «сливочных» не будет тренировать другие клубы.

«Я думаю, что «Реал» станет последним клубом в своей карьере. На данный момент я не в восторге от идеи тренировать национальную сборную, потому что я буду скучать по тому, что мне нравится больше всего, - по ежедневной работе с футболистами и штабом», - сказал Анчелотти в подкасте The Obi One.

Ранее слухи связывали Карло Анчелотти со сборной Бразилии. Действующий контракт итальянского специалиста с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2025/2026.