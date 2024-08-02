Полузащитник австрийского «РБ Зальцбурга» и сборной Хорватии Лука Сучич продолжит карьеру в чемпионате Испании. Новым местом работы 21-летнего футболиста стал «Реал Сосьедад», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до завершения сезона-2029/2030. Согласно сведениям портала Transfermarkt, сумма перехода составила десять миллионов евро.

В прошлом сезоне Сучич поучаствовал в 32 поединках коллектива из Зальцбурга. Полузащитник отметился пятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.