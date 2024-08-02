Сорлот близок к переходу в мадридский топ-клуб

Один из лучших бомбардиров прошлого сезона чемпионата Испании Александр Сорлот может покинуть «Вильярреал» и продолжить карьеру в другом клубе.

Как информирует портал Todofichajes, мадридский «Атлетико» близок к подписанию 28-летнего норвежского голеадора. Рыночная стоимость Сорлота оценивается в 25 миллионов евро. Срок действующего контракта между нападающим и «жёлтой субмариной» рассчитан до лета 2028 года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Александр поучаствовал в 34 поединках. Нападающий записал на свой счет 23 забитых мяча и шесть результативных передач.