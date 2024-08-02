26-летний нападающий «Леванте» Дани Гомес продолжит карьеру в другом испанском клубе. «Валенсия» договорилась об аренде футболиста на один сезон с правом последующего выкупа, об этом отрапортовала пресс-служба «летучих мышей».

В прошлом сезоне форвард выступал во втором дивизионе. Гомес принял участие в 34 поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

В минувшей игровой кампании «Валенсия» финишировала на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В 38 турах команда набрала 49 баллов.