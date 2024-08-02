Два игрока не хотят уходить из «Барселоны»

Руководство каталонской «Барселоны» хочет заработать на продаже двух звездных игроков в текущее трансферное окно. Согласно данным AS, «сине-гранатовые» решили расстаться с полузащитником Френки де Йонгом и вингером Рафиньей.

При этом, как отмечает источник, оба игрока не хотят покидать «Барселону» и намерены игнорировать предложения других клубов.

Трудовое соглашение де Йонга с «Барселоной» рассчитано до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро. Рафинья связан контрактными обязательствами с «сине-гранатовыми» до конца июня 2027-го. Рыночная цена бразильца – 50 млн евро.