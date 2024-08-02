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Фонт назвал самую большую ошибку в истории «Барселоны»

02 Августа 2024 • 08:56 Комментировать

Экс-кандидат на пост президента каталонской «Барселоны» Виктор Фонт прокомментировал уход Хави Эрнандеса из клуба.

«Хави хотел тренировать команду, но то, что произошло, совершенно ненормально. Мне бы хотелось, чтобы «Барселоной» руководили люди, которые уважают легенд, а не выгоняют их через черный ход. То же самое произошло с Лео Месси – это самая большая ошибка в истории клуба», - передает слова Фонта The Athletic.

Напомним, что Хави покинул пост главного тренера «Барселоны» по завершении сезона-2023/2024. На его место был приглашен немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хави Эрнандес Виктор Фонт ещё теги
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