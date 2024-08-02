Фонт назвал самую большую ошибку в истории «Барселоны»

«Хави хотел тренировать команду, но то, что произошло, совершенно ненормально. Мне бы хотелось, чтобы «Барселоной» руководили люди, которые уважают легенд, а не выгоняют их через черный ход. То же самое произошло с Лео Месси – это самая большая ошибка в истории клуба», - передает слова Фонта The Athletic.