Анчелотти раскрыл причину провала Азара в «Реале»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о неудачном периоде карьеры бельгийского полузащитника Эдена Азара в «королевском» клубе.
«Главной проблемой Азара были травмы. Еще ему было тяжело конкурировать с другими игроками. Нужно максимально выкладываться во время тренировок, если ты не выходишь на поле. Но Эдену было трудно бороться и выдерживать конкуренцию», - передает слова итальянского тренера Football Espana.
Азар являлся футболистом «Реала» с 2019 по 2023 год. В общей сложности полузащитник провел за «сливочных» 76 поединков, отметившись семью голами и 12 ассистами. Осенью 2023 года бельгиец объявил о завершении карьеры.
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