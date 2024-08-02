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Анчелотти раскрыл причину провала Азара в «Реале»

02 Августа 2024 • 08:06 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о неудачном периоде карьеры бельгийского полузащитника Эдена Азара в «королевском» клубе.

«Главной проблемой Азара были травмы. Еще ему было тяжело конкурировать с другими игроками. Нужно максимально выкладываться во время тренировок, если ты не выходишь на поле. Но Эдену было трудно бороться и выдерживать конкуренцию», - передает слова итальянского тренера Football Espana.

Азар являлся футболистом «Реала» с 2019 по 2023 год. В общей сложности полузащитник провел за «сливочных» 76 поединков, отметившись семью голами и 12 ассистами. Осенью 2023 года бельгиец объявил о завершении карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар ещё теги
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