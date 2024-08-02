Анчелотти раскрыл причину провала Азара в «Реале»

«Главной проблемой Азара были травмы. Еще ему было тяжело конкурировать с другими игроками. Нужно максимально выкладываться во время тренировок, если ты не выходишь на поле. Но Эдену было трудно бороться и выдерживать конкуренцию», - передает слова итальянского тренера Football Espana.