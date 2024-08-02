Тренер «Реала» Анчелотти высказался об Эндрике

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о новичке команды – бразильском форварде Эндрике. 18-летний нападающий принял участие в спарринге с «Миланом» (0:1).
«Временами Эндрик демонстрировал свои качества. В этом парне есть что-то особенное. Он может развивать большую скорость в пространстве, у него прекрасная техника. Очень редко встретишь такого футболиста», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.
Эндрик перешел в «королевский» клуб из бразильского «Палмейраса». Сумма сделки составила 47,5 миллиона евро. Бразилец заключил со «сливочными» шестилетний трудовой договор.
Бан пользователя