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Тренер «Реала» Анчелотти высказался об Эндрике

02 Августа 2024 • 07:30 Комментировать

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о новичке команды – бразильском форварде Эндрике. 18-летний нападающий принял участие в спарринге с «Миланом» (0:1).

«Временами Эндрик демонстрировал свои качества. В этом парне есть что-то особенное. Он может развивать большую скорость в пространстве, у него прекрасная техника. Очень редко встретишь такого футболиста», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Эндрик перешел в «королевский» клуб из бразильского «Палмейраса». Сумма сделки составила 47,5 миллиона евро. Бразилец заключил со «сливочными» шестилетний трудовой договор.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Эндрик ещё теги
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