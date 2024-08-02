Левандовски оценил работу Хави в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оценил работу испанского тренера Хави Эрнандеса на посту рулевого каталонского коллектива.
«Эрнандес проделал отличную работу, он возглавил команду в непростой период. Хави хорошо работал, хотя последние моменты были не самыми лучшими как для него, так и для футболистов. Я горжусь тем, что мне довелось поработать под его началом», - цитирует польского бомбардира AS.
Напомним, что Эрнандес покинул пост главного тренера «сине-гранатовых» в конце прошлого сезона. Новым наставником команды был назначен немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.
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