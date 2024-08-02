Левандовски оценил работу Хави в «Барселоне»

«Эрнандес проделал отличную работу, он возглавил команду в непростой период. Хави хорошо работал, хотя последние моменты были не самыми лучшими как для него, так и для футболистов. Я горжусь тем, что мне довелось поработать под его началом», - цитирует польского бомбардира AS.