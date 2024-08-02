Левандовски высказался о новом сезоне «Барселоны»

«Нам предстоит что-то новое. Придется работать еще больше, чем раньше. Это единственный способ, чтобы чего-то добиться. У нашей команды огромный потенциал, но нужно действовать как единое целое. Мы обязаны выкладываться на 100 процентов», - передает слова польского бомбардира AS.