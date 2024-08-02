Левандовски высказался о новом сезоне «Барселоны»

Центральный нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о грядущем старте нового сезона.
«Нам предстоит что-то новое. Придется работать еще больше, чем раньше. Это единственный способ, чтобы чего-то добиться. У нашей команды огромный потенциал, но нужно действовать как единое целое. Мы обязаны выкладываться на 100 процентов», - передает слова польского бомбардира AS.
Напомним, что в новом сезоне «сине-гранатовыми» будет руководить Ханс-Дитер Флик. Немецкий специалист сменил у руля «Барселоны» испанца Хави Эрнандеса. В прошлом сезоне «Барса» заняла второе место в Ла Лиге.
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