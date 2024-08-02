Витсель рассказал о смене амплуа в «Атлетико»

«У себя в голове я уже стал центральным защитником. Сначала я потратил немного времени на адаптацию, ведь это для меня новая позиция. Но сейчас уже чувствую себя достаточно комфортно. Благодаря Диего Симеоне я могу продолжать играть на высоком уровне», - передает слова бельгийского защитника AS.