Витсель рассказал о смене амплуа в «Атлетико»

Бельгийский хавбек Аксель Витсель, подписавший новый трудовой договор с мадридским «Атлетико», рассказал о смене игровой позиции. Тренерский штаб задействует футболиста в качестве центрального защитника.
«У себя в голове я уже стал центральным защитником. Сначала я потратил немного времени на адаптацию, ведь это для меня новая позиция. Но сейчас уже чувствую себя достаточно комфортно. Благодаря Диего Симеоне я могу продолжать играть на высоком уровне», - передает слова бельгийского защитника AS.
В минувшем сезоне Витсель провел 51 встречу, отметившись двумя забитыми мячами.
Бан пользователя