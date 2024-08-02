​Бьябьяни нашёл себя в третьей испанской лиге

Бывший футболист миланского «Интера» Жонатан Бьябьяни отныне будет выступать в третьей испанской лиге, 36-летний футболист подписал контракт с клубом «Антекера». Надо заметить, что доселе он также выступал в Испании, и тоже в Андалусии - последние четыре года Бьябьяни провёл в клубе «Ла-Исла».

«Французский вингер Жонатан Бьябьяни усилит нашу атаку. Скорость, сила и опыт для нашего атакующего департамента», - так представили игрока в его новом клубе.

В прошлом, помимо миланского «Интера», игрок успел поиграть за такие клубы, как «Кьево», «Модена», «Парма», «Сампдория» и «Трапани».