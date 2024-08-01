«Мне страшно»: Анчелотти в шутку предложил изменить правила футбола

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу звёздного состава своей команды.

«Нам удалось создать фантастическую команду. Когда Роналду ушёл в 2018 году, «Реал» год за годом покупал невероятных молодых футболистов. Винисиус, Родриго и Вальверде, затем Камавинга, потом Тчуамени, дальше Джуд Беллингем и Арда Гюлер, а теперь и Килиан Мбаппе.

Не страшно ли мне с таким подбором игроков? Страшно, да… Нам нужно изменить правила. Нужно, чтобы на поле выходило больше 11 игроков», - сказал Анчелотти с улыбкой в подкасте The Obi One.

Отметим, что Килиан Мбаппе, которого «Реал» подписал этим летом, начнёт тренировки с командой в скором времени.