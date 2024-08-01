Анчелотти ответил, каково было тренировать Роналду

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, каково ему было тренировать нападающего Криштиану Роналду.

«Тренировать Криштиану Роналду? Это было очень просто. Когда у тебя есть футболист, который забивает в каждом матче, всё просто», - сказал Анчелотти со смехом в подкасте The Obi One.

Как известно, Криштиану Роналду выступал за «Реал» в 2009-2018 годах. В настоящий момент португалец представляет «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Добавим, что первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Реал» проведёт уже довольно скоро, 14 августа, – против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.