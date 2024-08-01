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Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч»

01 Августа 2024 • 18:41 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал футболиста, который, по его мнению, выиграет «Золотой мяч» в этом году.

«Золотой мяч? Думаю, его выиграет Винисиус Жуниор. Да, Карвахаль выступил очень хорошо, забил в финале Лиги чемпионов, выиграл Евро… Но Винисиус – талантливый и молодой игрок с хорошим имиджем, он забил в полуфинале и финале Лиги чемпионов», - рассказал Анчелотти Obi One Podcast.

Стоит сказать, что в число фаворитов на получение «Золотого мяча» входят Винисиус Жуниор, Родри, Джуд Беллингем и ещё несколько футболистов. В прошлом году эту награду выиграл Лионель Месси.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Золотой Мяч Даниэль Карвахаль Винисиус Жуниор ещё теги
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