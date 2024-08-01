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​«Барселона» – «Реал»: где смотреть, и кто победит

01 Августа 2024 • 12:41 Комментировать

В воскресенье, 4 августа, в 2:00 по московскому времени состоится товарищеский матч «Реал» Мадрид – «Барселона».

По мнению экспертов букмекерских контор в основное время встречи «Реал» одержит победу с вероятностью в 55,4%, ничья в поединке возможна с вероятностью в 21,5%, а вот победа «Барселоны» оценена в 23,1%.

В крайнем очном матче «Реал» переиграл «Барселону» со счётом 3:2, матч состоялся в конце апреля текущего года.

Бесплатная трансляция матча «Реал» Мадрид – «Барселона» состоится на нашем спортивном портале.


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