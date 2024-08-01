Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу»

01 Августа 2024 • 09:00 Комментировать (1)

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о нынешнем составе команды.

«У нас прекрасный подбор игроков. Футболисты на всех позициях обладают высоким мастерством. Этим летом в команду пришел Килиан Мбаппе. Конечно, нам не хватает Тони Крооса, но у нас есть возможности заменить его», - передает слова специалиста AS.

Напомним, что Кроос завершил игровую карьеру после чемпионата Европы – 2024.

Минувшей ночью «Реал» потерпел минимальное поражение от «Милана» (0:1) в товарищеском матче. Следующий спарринг «сливочные» проведут против каталонской «Барселоны».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Тони Кроос ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
NOBODY
01 Августа 2024 в 09:05
эти все матчи ерунда, это даже не просто товарищеский матч, а подготовка, на тренировках команды играют 2-сторонки, там хз, может условная "команда Гюлера" 10-0 обыграла условную "команду Эндрика".....
Ответить
В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру В «Зените» приняли решение по Соболеву В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Гвардиола предупредил Ямаля Гвардиола назвал клуб всей своей жизни - это не «Манчестер Сити» Вот почему Соболев не хочет играть за «Спартак»: 7 скандалов, с которыми ассоциируется клуб Гвардиола рассказал, что думает о новом тренере «Барселоны» Раскрыто имя инициатора трансфера Соболева в «Зенит»
Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру «Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – у кого больше золота Рыбин – о переходе Кузнецова в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь» СКА объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым США только шестые: Кто лидирует на Олимпиаде после четырёх медальных дней Сколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Августа
09:00 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» 1
08:55 · Англия. Премьер-лига
Галлахер ответил на предложение «Челси»
08:49 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал поражение «Реала»
07:51 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Мерино в «Арсенал» 1
31 Июля
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем 1 слухи
23:27 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» нашёл замену Мерино слухи
21:36 · Италия. Серия А
Довбик обойдётся «Роме» в почти 35 млн евро, контракт подпишут в четверг слухи
20:40 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» подписала экс-форварда «Манчестер Сити» официально
17:31 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нашёл нового форварда слухи
16:55 · Испания. Ла Лига
Агент Нико Уильямса хотел воспользоваться интересом «ПСЖ», чтобы надавить на «Барселону» слухи
16:44 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Галлахера в «Атлетико» почти согласован слухи
16:29 · Испания. Ла Лига
«Барселона» согласовала контракт с Нико Уильямсом 2 слухи
16:25 · Испания. Ла Лига
Хамес Родригес близок к возвращению в Мадрид слухи
16:01 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» сделала новое предложение по Канселу – известны подробности
14:09 · Испания. Ла Лига
Анчелотти дал ответ по трансферам «Реала»
13:55 · Испания. Ла Лига
Фанаты «Барселоны» выдвинули требование президенту Лапорте
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым 8
13:26 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал две схемы для «Реала» после прихода Мбаппе
12:55 · Испания. Ла Лига
Саудовские клубы не теряют надежд заполучить Рафинью
12:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» может подписать звезду «Баварии» летом 2025 года 1
12:45 · Англия. Премьер-лига
Флик: Хочу пойти путём Гвардиолы! 1
12:14 · Испания. Ла Лига
Флик высказался о победе «Барселоны» над «Манчестер Сити» 1
11:36 · Испания. Ла Лига
Мамардашвили может уехать к Роналду
11:28 · Германия. Бундеслига
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока 6
11:14 · Испания. Ла Лига
«Реал» может продать звёздного защитника
Все новости
Рекомендуем