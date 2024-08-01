Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу»

«У нас прекрасный подбор игроков. Футболисты на всех позициях обладают высоким мастерством. Этим летом в команду пришел Килиан Мбаппе. Конечно, нам не хватает Тони Крооса, но у нас есть возможности заменить его», - передает слова специалиста AS.