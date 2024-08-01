Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о нынешнем составе команды.
«У нас прекрасный подбор игроков. Футболисты на всех позициях обладают высоким мастерством. Этим летом в команду пришел Килиан Мбаппе. Конечно, нам не хватает Тони Крооса, но у нас есть возможности заменить его», - передает слова специалиста AS.
Напомним, что Кроос завершил игровую карьеру после чемпионата Европы – 2024.
Минувшей ночью «Реал» потерпел минимальное поражение от «Милана» (0:1) в товарищеском матче. Следующий спарринг «сливочные» проведут против каталонской «Барселоны».
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