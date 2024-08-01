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Анчелотти прокомментировал поражение «Реала»

01 Августа 2024 • 08:49 Комментировать

В товарищеском матче мадридский «Реал» минимально уступил «Милану» со счетом 0:1. Об этой встрече высказался главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Мы по-настоящему сражались в этом матче. Нам еще предстоит кое-что улучшить. Сейчас команде нужно набрать оптимальную форму, а молодежь должна просто наслаждаться футболом. Первая половина встречи понравилась мне больше, чем вторая. С Рюдигером и Модричем мы играли лучше, но их хватило только на 45 минут», - передает слова итальянца газета Marca.

В следующем товарищеском матче «Реал» встретится с каталонской «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Карло Анчелотти ещё теги
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