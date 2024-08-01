Анчелотти прокомментировал поражение «Реала»

«Мы по-настоящему сражались в этом матче. Нам еще предстоит кое-что улучшить. Сейчас команде нужно набрать оптимальную форму, а молодежь должна просто наслаждаться футболом. Первая половина встречи понравилась мне больше, чем вторая. С Рюдигером и Модричем мы играли лучше, но их хватило только на 45 минут», - передает слова итальянца газета Marca.