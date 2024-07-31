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«Реал Сосьедад» нашёл замену Мерино слухи

31 Июля 2024 • 23:27 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Райо Вальекано
18.08 20:00

Испанский «Реал Сосьедад» нацелился на центрального полузащитника «ПСЖ» Карлоса Солера.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, «Реал Сосьедад» уже ведет переговоры с парижанами по трансферу 27-летнего испанца. В клубе надеются, что он станет заменой Микелю Мерино, который в ближайшее время перейдет в лондонский «Арсенал».

В прошлом сезоне Солер появился на поле в 28 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и стал автором четырех результативных передач.

Контракт Солера с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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