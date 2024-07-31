Испанский «Реал Сосьедад» нацелился на центрального полузащитника «ПСЖ» Карлоса Солера.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, «Реал Сосьедад» уже ведет переговоры с парижанами по трансферу 27-летнего испанца. В клубе надеются, что он станет заменой Микелю Мерино, который в ближайшее время перейдет в лондонский «Арсенал».

В прошлом сезоне Солер появился на поле в 28 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и стал автором четырех результативных передач.

Контракт Солера с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.