«Атлетико» нашёл нового форварда

Нападающий «Вильярреала» Александр Сорлот может продолжить карьеру в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «матрасники» продвинулись в переговорах по трансферу 28-летнего норвежца. Утверждается, что «Атлетико» нацелился на Сорлота после срыва сделки с Довбиком.

В прошлом сезоне 28-летний Сорлот появился на поле в 41 матче во всех турнирах, забил 26 мячей и стал автором шести результативных передач.

Трудовой договор форварда с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость норвежского игрока в 25 миллионов евро.