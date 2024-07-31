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«Атлетико» нашёл нового форварда слухи

31 Июля 2024 • 17:31 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
19.08 22:30

Нападающий «Вильярреала» Александр Сорлот может продолжить карьеру в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «матрасники» продвинулись в переговорах по трансферу 28-летнего норвежца. Утверждается, что «Атлетико» нацелился на Сорлота после срыва сделки с Довбиком.

В прошлом сезоне 28-летний Сорлот появился на поле в 41 матче во всех турнирах, забил 26 мячей и стал автором шести результативных передач.

Трудовой договор форварда с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость норвежского игрока в 25 миллионов евро.

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Атлетико Мадрид Вильярреал трансферы футбола - лето 2024 Александр Сорлот ещё теги

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