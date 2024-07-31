Агент Нико Уильямса хотел воспользоваться интересом «ПСЖ», чтобы надавить на «Барселону»

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс может остаться в клубе.

Как стало известно журналисту Адриану Санчесу, агент 22-летнего футболиста пытался воспользоваться интересом со стороны «ПСЖ», чтобы выбить более выгодный контракт у «Барселоны» и поднять стоимость трансфера. Однако «Барселона» сообщила представителю Уильямса, что предложение не будет изменено, отметил источник.

Утверждается, что сам Уильямс не будет настаивать на уходе из «Атлетика» и готов провести в клубе еще один сезон.

Ранее появилась информация, что «Барселона» согласовала условия личного контракта с Уильямсом.