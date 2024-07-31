Вингер «Атлетика» Нико Уильямс стал на шаг ближе к переходу в «Барселону».

Как утверждает журналист Джота Джорди, каталонский клуб согласовал все условия будущего трудового договора с 22-летним испанским футболистом.

Ранее сообщалось, что Нико Уильямс сомневается насчет перехода в «Барселону».

В прошлом сезоне игрок появился на поле в 37 матчах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и отдал 19 голевых передач.

Действующий контракт Уильямса с «Атлетиком» рассчитан до 2027 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.