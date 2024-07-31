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Хамес Родригес близок к возвращению в Мадрид слухи

31 Июля 2024 • 16:25 Комментировать

Атакующий полузащитник Хамес Родригес в своё время поиграл в Испании за «Реал». В обозримом будущем колумбийский футболист может вернуться в Мадрид. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, Хамес близок к переходу в «Райо Вальекано». 33-летний полузащитник может подписать контракт с «пчёлами» уже на следующей неделе.

Отмечается, что Хамес Родригес может стать главным трансфером «Райо Вальекано» в год своего столетия.

Ранее в прессе появлялась информация о желании Хамеса Родригеса снова поиграть в Европе. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Хамес Родригес Райо Вальекано трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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