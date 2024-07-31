Анчелотти дал ответ по трансферам «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможных трансферах. У итальянца спросили, будет ли клуб подписывать нового игрока в центр обороны с учётом неудачи с приглашением Лени Йоро.

«Нет. Состав сформирован, мы не будем никого подписывать. Вальехо вернулся, Алаба восстанавливается, мы смотрим на игроков академии. Думаю, уходов тоже не будет – никто не хочет уходить. У нас потрясающий состав», - слова Анчелотти приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что первый официальный матч сезона 2024/2025 «Реал» проведёт 14 августа – против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.