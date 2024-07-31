Фанаты «Барселоны» выдвинули требование президенту Лапорте

Болельщики «Барселоны» хотят, чтобы команда была по-настоящему конкурентоспособной. Очевидно, поклонники «сине-гранатовых» уверены, что уровень конкурентоспособности вырастет, если клуб подпишет Нико Уильямса.

Перед товарищеским матчем против «Манчестер Сити» в США фанаты «Барселоны» дождались президента клуба Жоана Лапорту и стали громко кричать: «Нико Уиьямс!» Информация об этом появилась в социальных сетях. Болельщики требуют подписать этого вингера.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может выкупить 22-летнего Нико Уильямса у «Атлетика» за 58 миллионов евро.

«Барселона» придумала, как надавить на Нико Уильямса