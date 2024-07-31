Анчелотти назвал две схемы для «Реала» после прихода Мбаппе

В летнее трансферное окно состав «Реала» пополнил Килиан Мбаппе. Теперь футбольным фанатам очень интересно, как Карло Анчелотти будет использовать звёздного форварда. На пресс-конференции итальянец дал комментарий на этот счёт.

«Я думаю, что мы можем использовать систему 4-3-3 или 4-4-2. Это не важно, ведь мы делали то же самое в прошлом сезоне. У нас есть все ресурсы в составе, чтобы играть по-разному», - сказал Анчелотти журналистам.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что с приходом Килиана Мбаппе позиция Джуда Беллингема изменится – англичанин будет действовать чуть ниже.