Саудовские клубы не теряют надежд заполучить Рафинью

Клубы из Саудовской Аравии продолжают гонку за вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей Диасом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, представители саудовских клубов связались с окружением футболиста, чтобы узнать о возможности заключить трансфер в августе.

Напомним, «Барселона» открыта к продаже Рафиньи, но сам бразилец ранее выразил желание остаться на «Камп Ноу» как минимум ещё на один сезон и проявить себя под руководством Ханса-Дитера Флика. Ситуация может измениться в ближайшее время.

В последнем розыгрыше чемпионата Испании 27-летний Рафинья отметился 6 голами и 9 результативными передачами в 28 матчах.