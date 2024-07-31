Флик высказался о победе «Барселоны» над «Манчестер Сити»

«Я очень доволен, поскольку команда сделала большое дело. «Барселоне» противостоял сильный соперник с прекрасными футболистами. Я доволен выступлением своих игроков. Для меня самое главное, что мы защищались и атаковали как команда», - передает слова немецкого специалиста Mundo Deportivo.