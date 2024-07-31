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Флик высказался о победе «Барселоны» над «Манчестер Сити»

31 Июля 2024 • 12:14 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о товарищеской встрече с «Манчестер Сити» (2:2, 4:1 пен.).

«Я очень доволен, поскольку команда сделала большое дело. «Барселоне» противостоял сильный соперник с прекрасными футболистами. Я доволен выступлением своих игроков. Для меня самое главное, что мы защищались и атаковали как команда», - передает слова немецкого специалиста Mundo Deportivo.

Добавим, что следующий товарищеский поединок каталонская команда проведет против мадридского «Реала». Встреча состоится в воскресенье, 4 августа.

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Барселона Манчестер Сити Ханс-Дитер Флик ещё теги
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