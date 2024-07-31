Мамардашвили может уехать к Роналду

Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили, ярко проявивший себя на недавнем Евро-2024, может покинуть «Валенсию» в текущее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Как сообщает источник, 23-летний голкипер заинтересован в смене клубной прописки. Интерес к футболисту проявляют клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Стоит отметить, что трансферная стоимость Мамардашвили оценивается в 45 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с «летучими мышами» до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги вратарь сыграл 37 поединков, в которых попустил 41 гол.