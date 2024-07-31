«Реал» может продать звёздного защитника

Мадридский «Реал» задумывается о возможной продаже австрийского защитника Давида Алабы в ближайшем будущем. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в «королевском» клубе обеспокоены травмой 32-летнего футболиста. В стане «сливочных» сомневаются, что Давид сможет вернуться на прежний уровень после долгого отсутствия. Среди вариантов продолжения карьеры Алабы называется Саудовская Аравия.

За мадридский гранд защитник выступает с лета 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2026 года.