Гарсия останется в «Барселоне» на следующий сезон

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия останется в команде на следующий сезон. Об этом у себя в социальных сетях сообщает журналист Хави Мигель.

Напомним, прошлый сезон Гарсия провёл на правах аренды в составе «Жироны», которой помог финишировать в чемпионате на третьем месте и квалифицироваться в Лигу чемпионов. Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик принял решение оставить игрока в команде на новый сезон.

Напомним, Эрик способен также сыграть на позиции крайнего защитника и опорного полузащитника. Гарсия перешёл в «Барселону» летом 2021 года из «Манчестер Сити».