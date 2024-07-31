«Барселона» может не подписать Нико Уильямса

В каталонской «Барселоне» сомневаются относительного того, что получится осуществить трансфер нападающего «Атлетика» Нико Уильямса этим летом. Об этом рапортует AS.

Согласно сведениям источника, в стане вице-чемпиона Ла Лиги считают, что трансфер игрока усложняется из-за давления со стороны его семьи и баскского клуба. Из-за этого влияния Нико все больше склоняется к тому, чтобы остаться в «Атлетике» на следующий сезон.

Трансферная стоимость Уильямса оценивается в 60 миллионов евро. Трудовой договор игрока рассчитан до середины 2027 года. В прошлом сезоне Нико провел 48 матчей, забил десять мячей и сделал 24 ассиста.