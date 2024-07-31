​«Сельта» представила Борху Иглесиаса, усадив его за руль старого Fiat Panda

Борха Иглесиас вернулся в «Сельту» - в клуб, за который он выступал в не столь давнем прошлом. И его презентацию клуб из Виго обставил очень любопытным образом - усадил Борху за руль древнего Fiat Panda и тот прокатился на ретро-машине перед удивлёнными болельщиками.

Причина? Она очень проста - в бытность свою игроком «Сельты» в прошлом Борха обожал слушать песни американского рэппера Desiigner, а конкретно - трек «Панда». И в клубе решили обыграть эту любовь к «панде».

Напомним, что новый сезон испанского чемпионата стартует пятнадцатого августа, в первом туре «Сельта» примет «Алавес».