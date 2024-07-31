​Сайт мадридского «Реала» «банит» фамилию Месси

Некий испанский блогер решил воспользоваться услугой на сайте мадридского «Реала», которая позволяет нанести желаемую фамилию на футболку и приобрести её именно в таком виде. Правда, блогер решил чуть похулиганить и вбил в соответствующую форму на сайте фамилию «Месси».

На что система выругалась и ответила, что «извините, но эта фамилия запрещена для данной услуги». Блогеру, правда, всё равно удалось обойти запрет - он прописал фамилию с пробелами между букв, после чего его заказ был принят.

Напомним, что аргентинский нападающий Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году, но боль от голов, забитых им «Реалу», видимо, не забыта.