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Фелиш начал тренироваться с «Атлетико»

30 Июля 2024 • 17:12 Комментировать

Будущее нападающего Жоау Фелиша остаётся неопределённым, а потому обсуждаемым. В прошлом сезоне португалец играл за «Барселону» в аренде, но теперь он вернулся в «Атлетико». Несколько дней назад Фелиш начал тренироваться, но отдельно от команды. Теперь же 23-летний форвард начал работать с остальными футболистами. Видео показала пресс-служба «матрасников».

Действующий контракт Фелиша с «Атлетико» рассчитан ещё на пять сезонов – до середины 2029 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают футболиста в 30 миллионов евро. Серьёзный интерес к Жоау проявляет английская «Астон Вилла».

Фелиш – приоритет «Астон Виллы», но игрок хочет в другой клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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