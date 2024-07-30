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В «Реале» используют «метод Криштиану Роналду»

30 Июля 2024 • 16:48 Комментировать

Криштиану Роналду провёл шикарные девять сезонов за «Реал», но влияние португальца распространялось на клуб не только на футбольном поле. Работа Роналду над собой изо дня в день была такой впечатляющей, что ею до сих пор пропитаны стены клубной базы «сливочных», пишет AS.

В материале отмечается, что многие игроки нынешнего «Реала» используют так называемый «метод Криштиану». Футболисты тоже стараются быть максимально профессиональными не только на тренировках, но и в вопросах питания и отдыха. К числу таких игроков относятся Винисиус Жуниор, Родриго, Арда Гюлер, Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени и другие.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Арда Гюлер ещё теги
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