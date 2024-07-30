Президент «Реал Сосьедада» высказался о будущем Мерино на фоне слухов об «Арсенале»

Хокин Аперрибай, который занимает должность президента «Реал Сосьедада», высказался о полузащитнике Микеле Мерино. Поговаривают, что футболист интересен «Арсеналу».

«Думаю, Мерино был честен с «Реал Сосьедадом». Он не продлил контракт, потому что не хотел говорить «Я остаюсь», а потом уходить. Если он скажет, что ему интересно какое-то предложение, мы посмотрим. Сейчас мы не ведём переговоры, но мы знаем, что у Мерино есть предложения. Мы же хотим, чтобы он остался», - цитирует Аперрибая Mundo Deportivo.

Действующий контракт 28-летнего Микеля Мерино с «Реал Сосьедадом» рассчитан ещё на сезон – до середины 2025 года.