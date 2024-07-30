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Захарян пропустит месяцы: В «Реал Сосьедаде» назвали сроки

30 Июля 2024 • 16:05 Комментировать

Полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну понадобилось хирургическое вмешательство. Во вторник испанский клуб объявил о том, что в ближайшие дни 21-летний российский футболист будет прооперирован в Барселоне.

Йон Андер Мундуате, представляющий пресс-службу «Реал Сосьедада», ответил на вопрос о сроках восстановления Захаряна после операции.

«Время возвращения в строй Арсена после этой операции составит 2-3 месяца», - цитирует Мундуате Sport24.

Таким образом, снова увидеть Арсена Захаряна на футбольном поле можно будет ближе к середине осени, и это как минимум.

За «Реал Сосьедад» Захарян провёл 40 матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян Йон Андер Мундуате ещё теги
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