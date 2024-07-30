Агент объяснил, зачем Захаряну операция

Геннадий Голубин, агент российского хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о травме своего клиента.

Ранее стало известно, что 21-летнему футболисту предстоит операция из-за травмы сухожилий правой лодыжки.

«Приняли решение об операции, чтобы не было хронической травмы. Прооперируют на следующей неделе. Вернется как новый», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 40 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и стал автором двух результативных передач.

Старт нового розыгрыша испанской Ла Лиги запланирован на 15 августа.