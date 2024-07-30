«Реал Сосьедад» объявил, что Захаряну нужна операция

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян 17 июля получил вывих во время тренировки. Россиянин имеет травму сухожилий правой лодыжки, и ему потребуется операция. В ближайшие дни 21-летний Захарян будет прооперирован в Барселоне доктором Жорди Вегой. Обо всём этом рассказывается на официальном сайте испанского клуба.

Сколько времени Захаряну понадобится на восстановление после операции, «Реал Сосьедад» не сообщает. Но ясно, что стартовый отрезок нового сезона россиянин пропустит.

Всего за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провёл 40 матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.