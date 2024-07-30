«Формула Эндрика»: «Реал» может купить игрока за 25 млн евро

«Реал» ведёт работу на трансферном рынке, думая не только о краткосрочной перспективе. Как сообщает на своих страницах испанское издание AS, мадридский клуб сейчас ведёт работу по подписанию атакующего полузащитника клуба «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно.

По данным источника, «Реал» может купить Мастантуоно приблизительно за 25 миллионов евро.

Отмечается, что мадридский гранд может использовать так называемую «формулу Эндрика». Речь о том, чтобы согласовать трансфер уже сейчас, но отложить приезд игрока на один год. Мастантуоно ещё молод – в августе футболисту исполнится 17 лет. Эндрик, как известно, перешёл в «Реал» вскоре после 18-летия, хотя о сделке было объявлено ещё в прошлом году.