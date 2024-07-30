Полузащитник Дани Себальос определился со своим будущим. Как сообщает портал TodoFichajes, 27-летний футболист принял решение остаться в «Реале». У Себальоса были предложения от целого ряда клубов, однако он предпочёл остаться в мадридской команде. Дани уверен, что в какой-то момент у него будет возможность себя проявить.

Всего за «Реал» Дани Себальос провёл 147 официальных матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и четырнадцать результативных передач на партнёров.

В настоящий момент «Реал» находится в турне по США. В ночь на 1 августа команда Карло Анчелотти сыграет против «Милана».