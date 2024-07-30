«Барселона» придумала, как надавить на Нико Уильямса

«Барселона» продолжает работу по подписанию вингера Нико Уильямса из «Атлетика». При этом игрок начал рассматривать возможность отложить переезд в Каталонию на год, проведя ещё один сезон в Бильбао.

Как сообщает TodoFichajes, «Барселона» решила надавать на 22-летнего Уильямса. «Сине-гранатовые» сообщили агенту игрока, что варианта с трансфером следующим летом не существует.

«Сейчас или никогда», - буквально такой сигнал послали каталонцы.

Ранее в прессе писали о том, что «Атлетик» попробует удержать Нико Уильямса деньгами – игроку предложат существенное повышение заработка.