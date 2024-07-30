Левандовски сделал заявление перед новым сезоном в «Барселоне»

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о грядущем старте нового сезона.
«Моя результативность? Я уверен, что забью больше голов, чем в прошлом сезоне. Минувший сезон был не самым удачным как для меня, так и для команды», - передает слова польского бомбардира AS.
В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 49 поединках, отметившись 26 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. За «сине-гранатовых» поляк выступает с лета 2022 года. «Барселона» прибрела форварда за 45 миллионов евро. Трудовое соглашение Роберта с каталонцами рассчитано до середины 2026 года.
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