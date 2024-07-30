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«Атлетико» выбрал нового нападающего после отказа Довбика

30 Июля 2024 • 07:32 Комментировать

Норвежский центрфорвард Александр Сорлот, правами на которого владеет испанский «Вильярреал», попал в сферу более именитого испанского клуба. В подписании скандинава заинтересован мадридский «Атлетико», об этом рапортует Sport.es.

«Матрасники» выбрали Сорлота после того, как сорвался трансфер украинского нападающего Артёма Довбика. Лучший форвард прошлого сезона Ла Лиги отдал предпочтение переходу в «Рому». Потенциальный переход норвежца обойдется мадридскому гранду примерно в 38 миллионов евро.

Александр пополнил ряды «Вильярреала» с 2023 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 41 поединке за «жёлтую субмарину», отметившись 26 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вильярреал Александр Сорлот трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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