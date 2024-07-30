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Сын Кристиана Брокки стал игроком «Райо Вальекано»

30 Июля 2024 • 02:10 Комментировать

18-летний сын бывшего игрока и тренера «Милана» Кристиана Брокки, Филиппо, стал игроком испанского «Райо Вальекано». Об этом общественность оповестил итальянский журналист Маттео Моретто. Пресс-служба испанского клуба уже подтвердила контракт, но его детали при этом не сообщаются.

Филиппо Брокки родился в первый день 2006 года, доселе он выступал за юношескую команду «Монцы» на позиции полузащитника.

Новый сезон испанского чемпионата начнётся пятнадцатого августа. В первом туре «Райо Вальекано» предстоит сыграть в Сан-Себастьяне с местным «Реал Сосьедадом». В прошлом сезоне «Райо» занял семнадцатое место в турнирной таблице испанского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Брокки Филиппо Брокки
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