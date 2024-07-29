Молодой испанский полузащитник «Барселоны» Педри сменил имидж: теперь у него усы. Так футболист выполнил обещание, данное в случае победы сборной Испании на Евро. Свежее фото с новым имиджем испанец выложил в своей социальной сети.

Напомним, что сборная Испании победила на прошедшем Евро-2024 в Германии. Однако для Педри этот турнир завершился значительно раньше. Так, в матче четвертьфинала турнира после столкновения с Тони Кроосом молодой испанец получил травму и выбыл до самого конца турнира. Однако к новому сезону футболист должен быть в строю.