В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону»

Член руководства «Интер Майами» Хавьер Анеси ответил на вопрос, отпустит ли клуб Лионеля Месси в расположение «Барселоны» на открытие стадиона «Камп Ноу».

«Отпустим ли Месси в «Барселону» на открытие стадиона? Это зависит от того, когда это произойдёт. Давайте поговорим об этом позже», - цитирует Анеси Mundo Deportivo.

Открытие обновлённого стадиона «Камп Ноу» ожидается в конце 2024 года. При этом не исключено, что сроки сместятся.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с прошлого лета. Действующий контракт звёздного аргентинского форварда с клубом МЛС рассчитан до конца 2025 года.