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Куртуа высказался об Анчелотти

29 Июля 2024 • 16:47 Комментировать

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о главном тренере команды – о Карло Анчелотти.

«Как команда мы можем только продолжать побеждать, чтобы он оставался в «Реале» и продолжал свою тренерскую карьеру. Мы не сильно смотрим на то, что появляется в прессе, мы работаем изо дня в день.

Анчелотти великолепен. Он очень хорошо тренирует нас, он очень хорошо готовит нас технически и тактически. Он великолепный тренер – один из лучших в истории футбола», - сказал Куртуа в интервью TUDN.

Добавим, что действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Тибо Куртуа ещё теги
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