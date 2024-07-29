Куртуа высказался об Анчелотти

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о главном тренере команды – о Карло Анчелотти.

«Как команда мы можем только продолжать побеждать, чтобы он оставался в «Реале» и продолжал свою тренерскую карьеру. Мы не сильно смотрим на то, что появляется в прессе, мы работаем изо дня в день.

Анчелотти великолепен. Он очень хорошо тренирует нас, он очень хорошо готовит нас технически и тактически. Он великолепный тренер – один из лучших в истории футбола», - сказал Куртуа в интервью TUDN.

Добавим, что действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года.