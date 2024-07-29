Куртуа оценил трансфер Мбаппе в «Реал»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа дал комментарий по поводу нападающего Килиана Мбаппе. Как известно, в летнее трансферное окно Мбаппе пополнил состав мадридской команды.

«Мбаппе – один из лучших футболистов в мире. Лучше, когда он играет в твоей команде, а не против тебя. Он является тем игроком, который способен делать разницу на футбольном поле, как Винисиус и Беллингем. Такой трансфер для нас только в плюс», - сказал Куртуа TUDN.

Напомним, что Килиан Мбаппе заключил с мадридским «Реалом» контракт на пять следующих сезонов. За «сливочных» французский нападающий будет выступить под номером 9.